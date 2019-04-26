İstikbal Mobilya Kayserispor'da Atila Turan sevinci.

Ligin 27.haftasında Demir Grup Sivasspor maçında yaşadığı sakatlık sonrası MKE Ankaragücü ve Galatasaray maçlarında forma giyemeyen sol bek oyuncusu Atila Turan, Pazar günü oynanacak olan Aytemiz Alanyaspor maçında forma giyecek.

Demir Grup Sivasspor maçında sol ayak aşıl ten donuna aldığı darbeler sonrası ağrı hisseden ve 2 haftadır forma giyemeyen Atila Turan, 3-4 gündür takımla birlikte çalışmalarını sürdürüyor. Sakatlığını tamamen atlatan Atila Turan, Pazar günü yeniden formasına kavuşacak. Atila Turan, bu sezon ligde 24 maçta forma giydi ve 2 asist yaptı.