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Kayserispor'da Avramovski'nin lisansı donduruldu

Hes Kablo Kayserispor, yabancı futbolcusu Daniel Avramovski’nin lisansını askıya aldı.

Hes Kablo Kayserispor, yabancı futbolcusu Daniel Avramovski'nin lisansını askıya aldı.


Süper Lig'de başarılı olmak için 9 yabancı 5 yerli transferi yapan Hes Kablo Kayserispor'da yabancı sayısının 15 olması sonrasında hangi futbolcunun lisansının askıya alınacağı veya sözleşmesinin feshedileceği belli oldu. Hes Kablo Kayserispor kulübü, büyük umutlarla transfer edilen ancak geldiği günden bu yana sakatlığından ötürü kadroya giremeyen 25 yaşındaki Makedon oyuncu Daniel Avramovski'nin lisansını askıya aldı.

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