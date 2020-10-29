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Kayserispor'da Bayram coşkusu

Hes Kablo Kayserispor kulübünde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı.


Süper Lig'de mücadele veren Hes Kablo Kayserispor'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu vardı. Pazar günü deplasmanda oynayacağı Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını sürdüren sarı kırmızılılar, Cumhuriyetin kuruluşunun 97. yıldönümünü kutladı. Bugün gerçekleştirilen antrenman öncesinde Türk Bayrağı açarak, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere tüm şehit ve gazilerimiz için saygı duruşunda bulunan futbolcular, "Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti" dediler.


Diğer yandan Kayserispor'un Rumen kalecisi Silviu Lung da, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün kabristanı Anıtkabir önünde çektirdiği bir fotoğrafı paylaşarak 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

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