Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor'da bekleyiş devam ediyor. Korona virüs (Covid-19) nedeniyle 3 hafta önce ertelenen liglerin ardından teknik heyet ve futbolcular bir anca karanın açıklanmasını bekliyor.

Teknik heyetin hazırladığı özel program çerçevesinde bireysel çalışmalarını sürdüren Sarı-Kırmızılılar, Türkiye Futbol Federasyonu'nun alacağı karara göre hareket edecek.

Süper Lig takvimine göre planlama yapacak olan sarı kırmızılı takım, bir an önce kararın gelmesini bekliyor.