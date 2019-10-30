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Kayserispor'da Bülent Uygun dönemi

İstikbal Mobilya Kayserispor’da teknik direktörlük görevine Bülent uygun getirildi.

İstikbal Mobilya Kayserispor'da teknik direktörlük görevine Bülent uygun getirildi.


İstikbal Mobilya Kayserispor'da Samet Aybaba'nın görevi bırakmasının ardından teknik direktör arayışları son buldu. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayserispor'un yeni Teknik Direktörünün Bület Uygun olduğunu sosyal medya hesabından duyurdu. Büyükkılıç, anlaşmayı "Hayırlı Olsun Kayseri! Şehrimizin takımının teknik direktörlük görevi için tecrübeli teknik adam Bülent Uygun hocamız ile anlaştık" notu ve Kayserispor yönetimi ile Teknik Direktör Bület Uygun'un birlikte çekildikleri fotoğrafı paylaşarak duyurdu.

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