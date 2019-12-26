Kayserispor'da Bülent Uygun dönemi sona erdi

İstikbal Mobilya Kayserispor’da Teknik Direktör Bülent Uygun ile yollar ayrıldı.
İstikbal Mobilya Kayserispor'da Teknik Direktör Bülent Uygun ile yollar ayrıldı.
Süper Lig'in 10. haftası sonrasında İstikbal Mobilya Kayserispor'da göreve getirilen Teknik Direktör Bülent Uygun ile yollar ayrıldı. Kulüp tesislerinde Başkan Berna Gözbaşı ile teknik direktör Bülent Uygun gerçekleştirdiği görüşme neticesinde ayrılık kararı alındı.
Teknik Direktör Bülent Uygun yönetiminde 7 müsabakaya çıkan İstikbal Mobilya Kayserispor, 2 galibiyet 5 mağlubiyet elde etti.