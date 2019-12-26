İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kayserispor'da Bülent Uygun dönemi sona erdi

İstikbal Mobilya Kayserispor’da Teknik Direktör Bülent Uygun ile yollar ayrıldı.

İstikbal Mobilya Kayserispor'da Teknik Direktör Bülent Uygun ile yollar ayrıldı.


Süper Lig'in 10. haftası sonrasında İstikbal Mobilya Kayserispor'da göreve getirilen Teknik Direktör Bülent Uygun ile yollar ayrıldı. Kulüp tesislerinde Başkan Berna Gözbaşı ile teknik direktör Bülent Uygun gerçekleştirdiği görüşme neticesinde ayrılık kararı alındı.


Teknik Direktör Bülent Uygun yönetiminde 7 müsabakaya çıkan İstikbal Mobilya Kayserispor, 2 galibiyet 5 mağlubiyet elde etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.