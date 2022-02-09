Kayserispor'da çeyrek final coşkusu

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Fenerbahçe'yi eleyen Kayserispor'da tur coşkusu hakim.

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 turunda deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşan ve 10 kişi kaldığı maçı 1-0 kazanan Kayserispor'da çeyrek final yükselmenin gururu ve sevinci yaşanıyor. Sarı kırmızılı takım, soyunma odasında turu geçmenin mutluluğunu yaşadı. Maçta kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bırakan Uğur Demirok'un masanın üzerine çıkarak takım arkadaşlarına tezahürat yaptığı o anlar, sosyal paylaşım platformlarında en çok izlenen videolar arasına girdi.

Maçın son dakikasında Ramazan Civelek'in attığı golle kazanan sarı kırmızılı takım, yıllar sonra yeniden Türkiye Kupası'nı kazanmak istiyor. Teknik Direktör Hikmet Karaman, kupayı kazanmak için 3 maçları kaldığını ifade ederek, "Biz artık kupada iddialıyız. Bugün oyuncularım bunu gösterdi" dedi.