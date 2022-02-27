İhlas Haber Ajansı

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Kayserispor'da cezalı oyuncu kalmadı

Kayserispor’da sarı ve kırmızı kart cezalısı futbolcu kalmadı.

Kayserispor'da sarı ve kırmızı kart cezalısı futbolcu kalmadı.


Süper Lig ve Türkiye Kupası mücadelesini sürdüren Kayserispor'da cezalı futbolcu kalmadı. Fenerbahçe ile oynanan Türkiye Kupası maçında kırmızı kart gören ve 3 maç ceza alan Uğur Demirok, Giresunspor maçında gördükleri sarı kart ile cezalı duruma düşen Andrea Bertolacci ile İbrahim Akdağ, Trabzonspor maçı bitimi ile cezalarını tamamladı.


Bu üç futbolcu görev verilmesi halinde hafta içi Beşiktaş ile oynanacak Türkiye Kupası, hafta sonu Alanyaspor ile oynanacak Süper Lig maçında forma giyebilecek.

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