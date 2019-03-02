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Kayserispor'da Chery şoku

Beşiktaş maçında saatler kala İstikbal Mobilya Kayserispor’n Hollandalı oyuncusu Tjaronn Chery kadrodan çıkartıldı.

Beşiktaş maçında saatler kala İstikbal Mobilya Kayserispor'n Hollandalı oyuncusu Tjaronn Chery kadrodan çıkartıldı.


İ.M Kayserispor'un Hollandalı oyuncusu Tjaronn Chery annesini rahatsızlığı nedeniyle Hollanda'ya gitti. Chery, bugün oynanacak olan Beşiktaş maçında forma giyemeyecek. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis sezonu 24. hafta karşılaşmasında Beşiktaş ile karşılaşacak olan İ.M Kayserispor'da maça saatler kala Tjaronn Chery aldığı haber sonrası Hollanda'ya gitti. Annesinin kansere yakalanmasını öğrenen başarılı oyuncu Tjaronn Chery, teknik heyet ve yönetiminden izin alarak ailesinin yanına gitti. Aldığı kötü haber sonrası morali bozuk bir şekilde Kayseri'den ayrılan Chery'in hafta içi Kayseri'ye gelmesi bekleniyor.

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