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Kayserispor'da Chery takıma katıldı

İstikbal Mobilya Kayserispor’un Hollandalı oyuncusu Tjaronn Chery dün takıma katılarak çalışmalara başladı.

İstikbal Mobilya Kayserispor'un Hollandalı oyuncusu Tjaronn Chery dün takıma katılarak çalışmalara başladı.


Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu 25. haftasında Pazar günü deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek olan İstikbal Mobilya Kayserispor hazırlıklarını sürdürüyor. Geçtiğimiz hafta sonu oynanan Beşiktaş maçı öncesi annesinin rahatsızlığı nedeniyle ülkesine giden Hollandalı başarılı oyuncusu Chery dün takıma katılarak çalışmalara başladı. Antrenman öncesi Teknik Direktör Hikmet Karaman ile kısa bir süre sohbet eden Chery ardından geçmiş olsun dileklerini kabul etti.


Chery, Pazar günü oynanacak olan Çaykur Rizespor maçında yeniden forma giyecebilecek.

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