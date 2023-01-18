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Kayserispor'da en çok süre alan isim Onur Bulut oldu

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor’da ligin ilk yarısında en uzun süreyi başarılı sağ bek oyuncusu Onur Bulut aldı.

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'da ligin ilk yarısında en uzun süreyi başarılı sağ bek oyuncusu Onur Bulut aldı.


2022-2023 futbol sezonunda Yukatel Kayserispor'da ilk 18. haftada en uzun forma giyen isim savunma oyuncusu Onur Bulut oldu. Milli oyuncu, lig maçlarında bin 620 dakika sahada kaldı. En az süre alan futbolcu ise 6 dakika ile Talha Sarıaslan aldı. 19 haftalık dilimde 18 maça çıkan Yukatel Kayserispor'da bütün maçlarda Onur Bulut ve Lionel Carole forma giydi. Kayserispor takımında ligin ilk yarısında oynanan 18 Süper Lig maçında futbolcuların oynadıkları maç sayısı ve süreler şu şekilde:


Onur Bulut:18 maç -1.620 dakika


Lionel Carole: 18 maç - 1.602 dakika


Bilal Bayazıt: 17 maç -1.530 dakika


Dimitrios Kolovetsios: 17 maç -1.520 dakika


Miguel Cardoso: 17 maç - 1.375 dakika


Gustavo Campanharo: 1.241 dakika


Majid Hosseini: 14 maç -1.184 dakika


Bernard Mensah: 17 maç - 1.164 dakika


Mario Gavranovic: 14 maç -957 dakika


Mame Thiam: 12 maç - 840 dakika


Ramazan Civelek: 16 maç -762 dakika


Olivier Kemen: 12 maç -740 dakika


Gökhan Sazdağı: 16 maç -666 dakika


Emrah Başsan: 13 maç -517 dakika


Ali Karimi: 11 maç - 406 dakika


İlhan Parlak: 11 maç -368 dakika


Carlos Mane: 9 maç - 324 dakika


Cenk Gönen: 3 maç - 270 dakika


Arif Kocaman: 3 maç - 269 dakika


Yaw Ackah: 6 maç - 107 dakika


Anthon Uzodimma: 1 maç 21 dakika


Baran Ali Gezek: 1 maç - 16 dakika


Talha Sarıaslan: 3 maç - 6 dakika

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