Kayserispor'da en çok süre alan isim Onur Bulut oldu

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor’da ligin ilk yarısında en uzun süreyi başarılı sağ bek oyuncusu Onur Bulut aldı.
Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'da ligin ilk yarısında en uzun süreyi başarılı sağ bek oyuncusu Onur Bulut aldı.
2022-2023 futbol sezonunda Yukatel Kayserispor'da ilk 18. haftada en uzun forma giyen isim savunma oyuncusu Onur Bulut oldu. Milli oyuncu, lig maçlarında bin 620 dakika sahada kaldı. En az süre alan futbolcu ise 6 dakika ile Talha Sarıaslan aldı. 19 haftalık dilimde 18 maça çıkan Yukatel Kayserispor'da bütün maçlarda Onur Bulut ve Lionel Carole forma giydi. Kayserispor takımında ligin ilk yarısında oynanan 18 Süper Lig maçında futbolcuların oynadıkları maç sayısı ve süreler şu şekilde:
Onur Bulut:18 maç -1.620 dakika
Lionel Carole: 18 maç - 1.602 dakika
Bilal Bayazıt: 17 maç -1.530 dakika
Dimitrios Kolovetsios: 17 maç -1.520 dakika
Miguel Cardoso: 17 maç - 1.375 dakika
Gustavo Campanharo: 1.241 dakika
Majid Hosseini: 14 maç -1.184 dakika
Bernard Mensah: 17 maç - 1.164 dakika
Mario Gavranovic: 14 maç -957 dakika
Mame Thiam: 12 maç - 840 dakika
Ramazan Civelek: 16 maç -762 dakika
Olivier Kemen: 12 maç -740 dakika
Gökhan Sazdağı: 16 maç -666 dakika
Emrah Başsan: 13 maç -517 dakika
Ali Karimi: 11 maç - 406 dakika
İlhan Parlak: 11 maç -368 dakika
Carlos Mane: 9 maç - 324 dakika
Cenk Gönen: 3 maç - 270 dakika
Arif Kocaman: 3 maç - 269 dakika
Yaw Ackah: 6 maç - 107 dakika
Anthon Uzodimma: 1 maç 21 dakika
Baran Ali Gezek: 1 maç - 16 dakika
Talha Sarıaslan: 3 maç - 6 dakika