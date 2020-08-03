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Kayserispor'da en çok süre alan isimler

Hes Kablo Kayserispor 34.

haftalık lig maratonunda en uzun süreyi Rumen kaleci Silviu Lung aldı.


Hes Kablo Kayserispor takım kaptanı Silviu Lung, geride kalan sezon en uzun süre forma giyen isim oldu. Rumen kaleci, lig maçlarında 2610 dakika sahada kaldı. Geride kalan 34 maçta en çok sahaya çıkan isim ise 31 maç ile Dja Djedje oldu. En az süre alan futbolcular ise 5'er dakika ile Ümran Zambak ile Alpay Çelebi oldu.


Hes Kablo Kayserispor takımında geride kalan sezon oynanan 34 Süper Lig maçında futbolcuların oynadıkları maç sayısı ve süreler şu şekilde:


Silviu Lung - 29 maç - 2.610 dakika


Brice Dja Djedje - 31 maç - 2.594 dakika


Bernard Mensah - 25 maç - 2.125 dakika


Miguel Lopes - 26 maç - 2.105 dakika


Pedro Henrique - 26 maç - 2.028 dakika


Hasan Hüseyin Acar - 21 maç - 1.820 dakika


Karahan Yasir Subaşı - 21 maç - 1.663 dakika


Ben Rienstra - 26 maç - 1.613 dakika


Artem Kravets - 19 maç - 1.348 dakika


Gustava Campanharo - 15 maç - 1.271 dakika


Diego Angelo - 14 maç - 1.257 dakika


Benoit Poulain - 14 maç - 1.197 dakika


Cristian Sapunaru - 13 maç - 1.170 dakika


Muris Mesanovic - 14 maç - 1.158 dakika


Umut Bulut - 11 maç - 907 dakika


Aymen Abdennour - 12 maç - 902 dakika


Zoran Kvrizc - 10 maç - 826 dakika


Emre Taşdemir - 10 maç - 795 dakika


Ziya Alkurt - 11 maç - 707 dakika


Emmanuel Adebayor - 8 maç - 671 dakika


Mario Situm - 17 maç - 588 dakika


Mert Kula - 7 maç - 516 dakika


Emre Demir - 11 maç - 507 dakika


Bilal Başacıkoğlu - 11 maç - 489 dakika


İsmail Çipe - 5 maç - 450 dakika


Şamil Çinaz - 5 maç - 374 dakika


Enver Cenk Şahin - 11 maç - 380 dakika


Atila Turan - 5 maç - 352 dakika


Aksel Aktaş - 15 maç - 241 dakika


Paul Ntep - 5 maç -143 dakika


Nurettin Korkmaz - 4 maç - 132 dakika


Ömer Uzun - 3 maç - 99 dakika


Adryan Tavares - 3 maç - 93 dakika


Osman Can Çötür - 1 maç - 90 dakika


Oğuzhan Çapar - 1 maç - 90 dakika


Ramazan Civelek - 1 maç - 90 dakika


Levent Gülen - 2 maç - 83 dakika


Furkan Polat - 4 maç - 65 dakika


Anthony Uzodimma - 1 maç - 57 dakika


Selahattin Seyhun - 1 maç - 14 dakika


Ümran Zambak - 1 maç - 5 dakika


Alpay Çelebi - 1 maç - 5 dakika

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