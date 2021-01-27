Kayserispor'da en çok süre alan isimler

Hes Kablo Kayserispor 21 haftalık ligin ilk yarısında en uzun süreyi Dimitrios Kolovetsios aldı.
Hes Kablo Kayserispor'da Yunan stoper Dimitrios Kolovetsios ligin ilk yarısında en çok süre alan isim oldu. Savunma oyuncusu 21 hafta sonunda 18 maçta 1.620 dakika sahada kaldı. Geride kalan 21 maçta en çok sahaya çıkan isim ise 19 maç ile Zoran Kvrzic ile Gustavo Campanharo oldu. En az süre alan futbolcular ise 1 dakika ile yeni transfer Uğur Demirok oldu.
Hes Kablo Kayserispor takımında geride kalan sezon oynanan 21 Süper Lig maçında futbolcuların oynadıkları maç sayısı ve süreler şu şekilde:
Dimitrios Kolovetsios: 18 maç /1620 dakika
Zoran Kvrzic: 19 maç / 1580 dakika
Gustavo Campanharo: 19 maç / 1565 dakika
Cristian Sapunaru: 18 maç / 1559 dakika
Aziz Behich: 15 maç / 1300 dakika
Aaron Lennon: 17 maç / 1130 dakika
Miguel Lopes: 13 maç / 1077 dakika
Joseph Attamah: 15 maç / 1159 dakika
Pedro Henrique: 15 maç / 1107 dakika
Wilfried Kanga: 14 maç / 914 dakika
Doğan Alemdar: 8 maç / 720 dakika
İlhan Parlak: 20 maç / 710 dakika
Silviu Lung: 8 maç / 675 dakika
Denis Alibec: 10 maç / 509 dakika
Manuel Fernandes: 11 maç / 489 dakika
Yasir Subaşı: 6 maç / 479 dakika
Yaw Ackah: 11 maç / 473 dakika
Daniel Avramovski: 5 maç / 420 dakika
İsmail Çipe: 5 maç / 404 dakika
Muğdat Çelik: 9 maç / 263 dakika
Oğuzhan Çapar: 3 maç / 190 dakika
Anthony Uzodimma: 2 maç / 153 dakika
Harrison Manzala: 4 maç / 120 dakika
Emre Demir: 7 maç / 103 dakika
Mario Situm: 1 maç / 90 dakika
İlhan Depe: 4 maç / 51 dakika
Nurettin Korkmaz: 5 maç / 74 dakika
Anton Maglica: 1 maç / 27 dakika
Uğur Demirok: 1 maç / 1 dakika