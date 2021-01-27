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Kayserispor'da en çok süre alan isimler

Hes Kablo Kayserispor 21 haftalık ligin ilk yarısında en uzun süreyi Dimitrios Kolovetsios aldı.


Hes Kablo Kayserispor'da Yunan stoper Dimitrios Kolovetsios ligin ilk yarısında en çok süre alan isim oldu. Savunma oyuncusu 21 hafta sonunda 18 maçta 1.620 dakika sahada kaldı. Geride kalan 21 maçta en çok sahaya çıkan isim ise 19 maç ile Zoran Kvrzic ile Gustavo Campanharo oldu. En az süre alan futbolcular ise 1 dakika ile yeni transfer Uğur Demirok oldu.


Hes Kablo Kayserispor takımında geride kalan sezon oynanan 21 Süper Lig maçında futbolcuların oynadıkları maç sayısı ve süreler şu şekilde:


Dimitrios Kolovetsios: 18 maç /1620 dakika


Zoran Kvrzic: 19 maç / 1580 dakika


Gustavo Campanharo: 19 maç / 1565 dakika


Cristian Sapunaru: 18 maç / 1559 dakika


Aziz Behich: 15 maç / 1300 dakika


Aaron Lennon: 17 maç / 1130 dakika


Miguel Lopes: 13 maç / 1077 dakika


Joseph Attamah: 15 maç / 1159 dakika


Pedro Henrique: 15 maç / 1107 dakika


Wilfried Kanga: 14 maç / 914 dakika


Doğan Alemdar: 8 maç / 720 dakika


İlhan Parlak: 20 maç / 710 dakika


Silviu Lung: 8 maç / 675 dakika


Denis Alibec: 10 maç / 509 dakika


Manuel Fernandes: 11 maç / 489 dakika


Yasir Subaşı: 6 maç / 479 dakika


Yaw Ackah: 11 maç / 473 dakika


Daniel Avramovski: 5 maç / 420 dakika


İsmail Çipe: 5 maç / 404 dakika


Muğdat Çelik: 9 maç / 263 dakika


Oğuzhan Çapar: 3 maç / 190 dakika


Anthony Uzodimma: 2 maç / 153 dakika


Harrison Manzala: 4 maç / 120 dakika


Emre Demir: 7 maç / 103 dakika


Mario Situm: 1 maç / 90 dakika


İlhan Depe: 4 maç / 51 dakika


Nurettin Korkmaz: 5 maç / 74 dakika


Anton Maglica: 1 maç / 27 dakika


Uğur Demirok: 1 maç / 1 dakika

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