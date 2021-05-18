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Kayserispor'da en çok süre alan isimler

Kayserispor’da 42 haftalık lig maratonunda en uzun süreyi Yunan stoper Dimitrios Kolovetsios aldı.

Kayserispor'da 42 haftalık lig maratonunda en uzun süreyi Yunan stoper Dimitrios Kolovetsios aldı.


2020-2021 futbol sezonunda Kayserispor'da en uzun forma giyen isim savunma oyuncusu Dimitiros Kolovetsios oldu. Yunan stoper, lig maçlarında 3150 dakika sahada kaldı. 42 haftalık lig maratonunda en çok sahaya çıkan isim 38 maçla İlhan Parlak oldu. En az süre alan futbolcular ise 104 dakika ile Ömer Uzun aldı.


Kayserispor takımında geride kalan sezon oynanan 40 Süper Lig maçında futbolcuların oynadıkları maç sayısı ve süreler şu şekilde:


Dimitrios Kolovetsios: 35 maç /3150 dakika


Aziz Behich: 34 maç / 2980 dakika


Zoran Kvrzic: 36 maç / 2917 dakika


Aaron Lennon: 36 maç / 2677 dakika


Pedro Henrique: 33 maç / 2531 dakika


Doğan Alemdar: 28 maç / 2520 dakika


Joseph Attamah: 31 maç / 2283 dakika


Gustavo Campanharo: 24 maç / 1969 dakika


İlhan Parlak: 38 maç /1955 dakika


Daniel Avramovski: 24 maç / 1934 dakika


Cristian Sapunaru: 25 maç / 1916 dakika


Karlo Muhar: 16 maç /1211 dakika


Miguel Lopes: 14 maç / 1085 dakika


Uğur Demirok:16 Maç / 1039 dakika


Wilfried Kanga: 14 maç / 914 dakika


Nehuen Mario Paz: 12 maç / 696 dakika


Silviu Lung: 8 maç / 675 dakika


Denis Alibec: 15 maç / 664 dakika


Ramazan Civelek: 18 maç / 642 dakika


Yasir Subaşı: 13 maç / 641 dakika


Muğdat Çelik: 14 maç /544 dakika


Kevin Luckassen: 14 maç / 526 dakika


Manuel Fernandes: 11 maç / 489 dakika


İsmail Çipe: 5 maç / 404 dakika


Besard Sabovic: 11 maç / 378 dakika


Anton Maglica: 8 maç / 355 dakika


Emre Demir: 14 maç / 212 dakika


Melih Okutan: 11 maç /212 dakika


Nurettin Korkmaz: 11 maç / 134 dakika


Harrison Manzala: 4 maç / 120 dakika


Ömer Uzun: 2 maç / 104 dakika

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