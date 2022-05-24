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Kayserispor'da en uzun süre alan futbolcu Onur Bulut oldu

Kayserispor’da 38 haftalık Süper Lig maratonunda en uzun süreyi sağ bek Onur Bulut aldı.

Kayserispor'da 38 haftalık Süper Lig maratonunda en uzun süreyi sağ bek Onur Bulut aldı.



Kayserispor'un sağ bek oyuncusu Onur Bulut bu sezon en çok süre alan isim oldu. Başarılı oyuncu, 38 hafta sonunda 34 maçta 2 bin 739 dakika sahada kaldı. En az süre alan futbolcular ise 13 dakika ile Jocelyn Janneh oldu. Barcelona'ya transfer olan ancak Kayserispor'da kiralık olarak forma giyen Emre Demir ise sadece 4 maçta 24 dakika görev aldı.


Kayserispor takımında geride kalan sezon oynanan 38 Süper Lig maçında futbolcuların oynadıkları maç sayısı ve süreler şu şekilde;


Onur Bulut: 34 maç / 2 bin 739 dakika


Silviu Lung: 30 maç / 2 bin 700 dakika


Lionel Carole: 31 maç / 2 bin 651 dakika


Majid Hosseini: 28 maç / 2 bin 439 dakika


İbrahim Akdağ: 32 maç / 2 bin 264 dakika


Mame Thiam: 24 maç / 2 bin 53 dakika


Joseph Attamah: 30 maç 2 bin 27 dakika


Emrah Başsan: 31 maç / 1 bin 947 dakika


Dimitrios Kolovetsios: 21 maç / 1 bin 791 dakika


Mario Gavranovic: 26 maç / 1 bin 722 dakika


Uğur Demirok: 18 maç / 1 bin 448 dakika


Gustavo Campanharo: 22 maç 1 bin 314 dakika


Miguel Cardoso: 28 maç / 1 bin 262 dakika


Olivier Kemen: 22 maç / 1 bin 260 dakika


Mustafa Pektemek: 27 maç /1 bin 95 dakika


Ramazan Civelek: 24 maç 1 bin 36 dakika


Carlos Mane: 29 maç / 1 bin 8 dakika


Gökhan Sazdağı: 24 maç / 960 dakika


Mert Çetin: 10 maç / 822 dakika


İlhan Parlak: 27 maç / 784 dakika


Abdulkadir Parmak: 13 maç / 771 dakika


Karahan Yasir Subaşı: 15 maç / 758 dakika


Andrea Bertolacci: 10 maç / 627 dakika


Bernard Mensah: 6 maç / 477 dakika


Bilal Bayazıt: 5 maç / 450 dakika


Cenk Gönen: 3 maç / 300 dakika


Hayrullah Erkip: 2 maç / 109 dakika


Arif Kocaman: 1 maç / 30 dakika


Emre Demir: 4 maç / 24 dakika


Jocelyn Janneh: 1 maç / 13 dakika

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