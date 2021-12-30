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Kayserispor'da en uzun süre alan Lung oldu

Yukatel Kayserispor 19 haftalık ligin ilk yarısında en uzun süreyi kaleci Silviu Lung aldı.


Yukatel Kayserispor'da Rumen kalecisi Silviu Lung ligin ilk yarısında en çok süre alan isim oldu. Tecrübeli kaleci 19 hafta sonunda 18 maçta 1.620 dakika sahada kaldı.. En az süre alan futbolcular ise 16 dakika ile Emre Demir oldu. Yukatel Kayserispor takımında geride kalan sezon oynanan 19 Süper Lig maçında futbolcuların oynadıkları maç sayısı ve süreler şu şekilde;


Silviu Lung: 18 maç / 1620 dakika


Dimitrios Kolovetsios: 17 maç /1487 dakika


Lionel Carole: 17 maç / 1420 dakika


Mame Baba Thiam: 16 maç / 1418 dakika


İbrahim Akdağ: 17 maç / 1333 dakika


Onur Bulut: 18 maç / 1299 dakika


Emrah Başsan: 17 maç / 1260 dakika


Majid Hosseini: 14 maç / 1179 dakika


Joseph Attamah: 15 maç / 913 dakika


Olivier Kemen: 13 maç / 837 dakika


Gustavo Campanharo: 11 maç / 755 dakika


Uğur Demirok: 8 maç / 605 dakika


Mario Gavranovic: 10 maç /596 dakika


Ramazan Civelek: 10 maç / 520 dakika


Gökhan Sazdağı: 12 maç / 485 dakika


Bernard Mensah: 6 maç / 477 dakika


İlhan Parlak: 13 maç / 475 dakika


Migule Cardoso: 12 maç / 414 dakika


Yasir Subaşı: 9 maç / 400 dakika


Carlos Mane: 16 maç /437 dakika


Mustafa Pektemek: 12 maç / 347 dakika


Anthony Uzodimma: 2 maç / 56 dakika


Emre Demir: 3 maç / 16 dakika

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