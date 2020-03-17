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Kayserispor'da Fenerbahçe hazırlıkları devam ediyor

Süper Lig’in 27.

Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Hes Kablo Kayserispor'da maçın hazırlıkları aralıksız devam ediyor.


Yeni Malatyaspor'u 2-1 mağlup ederek ligde kalma umutlarını sürdüren Hes Kablo Kayserispor, önümüzdeki hafta deplasmanda oynayacakları Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik Direktör Robert Prosinecki yönetiminde kulüp tesislerinde toplanan futbolcular, hava muhalefeti nedeniyle halı sahada çalışmalarını sürdürdü. Futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından kondisyon çalıştı.


Fenerbahçe - Hes Kablo Kayserispor karşılaşması Cuma günü Saat : 20.00'de başlayacak.

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