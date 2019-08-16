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Kayserispor'da forma numaraları belli oldu

İstikbal Mobilya Kayserispor’da futbolcuların giyecekleri forma numaraları belli oldu.

İstikbal Mobilya Kayserispor'da futbolcuların giyecekleri forma numaraları belli oldu.


Spor Toto Süper Lig 2019-2020 sezonunda başarı çıtasını yükseltmek isteyen İstikbal Mobilya Kayserisppor'da hangi futbolcunun hangi sırt numaları formayı giyeceği belli oldu. Deniz Türüç'ün Fenerbahçe'ye transfer olmasından sonra Sarı-Kırmızılı takımda 10 numaralı formayı yeni transfer Pedro Hernique giyecek. Kayseri'nin plaka kodu olan 38 numaralı formayı ise Hollandalı futbolcu Ben Rienstra aldı.


İstikbal Mobilya Kayserispor'da yeni sezonda futbolcuların giyeceği forma numaraları şu şekilde;


1- Hakan Arıkan


2- Ramazan Emirhan Civelek


5- Aymen Abdennour


6- Benoit Poulain


7- Bilal Başacıkoğlu


8- Hasan Hüseyin Acar


9- Umut Bulut


10- Pedro Hernique


11- Artem Kravets


13- Miguel Lopes


14- Emre Demir


15- Atila Turan


16- Doğan Alemdar


17- Nurettin Korkmaz


19- Ömer Uzun


20- Aksel Aktaş


21- Mehmet Eray Özbek


23- Sakıb Aytaç


24- Mert Kula


25- Alpay Çelebi


27- Brice Dja Djedje


30- Adem Doğan


32- Yasir Subaşı


33- Silviu Lung


38- Ben Rienstra


43- Bernard Mensah


61- Ziya Alkurt


66- Şamil Çinaz


95- İsmail Çipe

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