Kayserispor'da forma numaraları belli oldu

Hes Kablo Kayserispor’da futbolcuların giyeceği forma numaraları belli oldu.
Hes Kablo Kayserispor'da futbolcuların giyeceği forma numaraları belli oldu.
1.Transfer Tescil döneminin sona ermesiyle birlikte Hes Kablo Kayserispor'da hangi futbolcunun kaç numaralı formayı giyeceği belli oldu. Hes Kablo Kayserispor kulübü, 27 futbolcunun forma numaralarını kamuoyu ile paylaştı.
Hes Kablo Kayserispor kulübünden yapılan açıklamada kaleci Silviu Lung 33 numaralı formayı, kaptan Hasan Hüseyin 8 numarayı formayı, Pedro Henrique 10 numaralı formayı, son transfer Denis Alibec ise 77 sırt numaralı formayı giyecek.
Sarı Kırmızılı takımda futbolcular ve giyeceği formaların numaraları şöyle:
1- İsmail Çipe
3- Joseph Attamah
4- Dimitrios Kolovetsios
5- Oğuzhan Çapar
6- Manuel Fernandes
7- Harrison Manzala
8- Hasan Hüseyin Acar
9- Wilfried Kanga
10- Pedro Henrique
11- Muğdat Çelik
12- Abdülkadir Taşdan
13- Miguel Lopes
14- Emre Demir
16- Doğan Almemdar
17- Nurettin Korkmaz
18- Zoran Kvrzic
19- Ömer Uzun
21- Aziz Behich
22- Cristian Sapunaru
23- İlhan Parlak
25- Aaron Lennon
26- İlhan Depe
32- Yasir Subaşı
33- Silviu Lung
77- Denis Alibec
88- Gustavo Campanharo
89- Yaw Ackah