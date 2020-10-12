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Kayserispor'da forma numaraları belli oldu

Hes Kablo Kayserispor’da futbolcuların giyeceği forma numaraları belli oldu.

Hes Kablo Kayserispor'da futbolcuların giyeceği forma numaraları belli oldu.


1.Transfer Tescil döneminin sona ermesiyle birlikte Hes Kablo Kayserispor'da hangi futbolcunun kaç numaralı formayı giyeceği belli oldu. Hes Kablo Kayserispor kulübü, 27 futbolcunun forma numaralarını kamuoyu ile paylaştı.


Hes Kablo Kayserispor kulübünden yapılan açıklamada kaleci Silviu Lung 33 numaralı formayı, kaptan Hasan Hüseyin 8 numarayı formayı, Pedro Henrique 10 numaralı formayı, son transfer Denis Alibec ise 77 sırt numaralı formayı giyecek.


Sarı Kırmızılı takımda futbolcular ve giyeceği formaların numaraları şöyle:


1- İsmail Çipe


3- Joseph Attamah


4- Dimitrios Kolovetsios


5- Oğuzhan Çapar


6- Manuel Fernandes


7- Harrison Manzala


8- Hasan Hüseyin Acar


9- Wilfried Kanga


10- Pedro Henrique


11- Muğdat Çelik


12- Abdülkadir Taşdan


13- Miguel Lopes


14- Emre Demir


16- Doğan Almemdar


17- Nurettin Korkmaz


18- Zoran Kvrzic


19- Ömer Uzun


21- Aziz Behich


22- Cristian Sapunaru


23- İlhan Parlak


25- Aaron Lennon


26- İlhan Depe


32- Yasir Subaşı


33- Silviu Lung


77- Denis Alibec


88- Gustavo Campanharo


89- Yaw Ackah

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