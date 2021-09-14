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Kayserispor'da forma numaraları belli oldu

Yukatel Kayserispor’da futbolcuların giyeceği forma numaraları belli oldu.

Yukatel Kayserispor'da futbolcuların giyeceği forma numaraları belli oldu.


Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor'da 1. transfer tescil döneminin sona ermesiyle birlikte hangi futbolcunun kaç numaralı formayı giyeceği belli oldu. Sarı kırmızılı takımda futbolcular ve giyeceği formaların numaraları da şu şekilde:


1- Cenk Gönen


3- Joseph Attamah


4-Dimitrios Kolovetsios


5-Majid Hossoini


7-Miguel Cardoso


8-Manuel Fernandes


9-Mustafa Pektemek


10-Olivier Kemen


11-Gökhan Sazdağı


12-Abdulkadir Taşdan


14-Emre Demir


15-Uğur Demirok


17-Emrah Başsan


19-Mario Gavranovic


21-Lionel Carole


23-İlhan Parlak


24-İbrahim Akdağ


25-Bilal Bayazıt


26-Mame Baba Thiam


27-Onur Bulut


28 -Ramazan Civelek


29- Mehmet Eray Özbek


30-Talha Sarıaslan


32-Karahan Yasir Subaşı


33- Silviu Lung


43-Bernard Mensah


77-Nurettin Korkmaz


80-Anthony Uzoidmma


88-Gustavo Campanharo

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