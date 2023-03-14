Kayserispor'da futbolcular izinli

Sarı Kırmızılılar ilk çalışmasını Perşembe günü gerçekleştirecek.

Süper Lig'de mücadele eden Kayserispor'da teknik heyet ve futbolcular izin yapıyor. Geride kalan Cumartesi günü oynanan Antalyaspor maçı sonrasında izine ayrılan sarı kırmızılılar, Perşembe günü tekrardan toplanacak. İlk çalışmasını gerçekleştirecek teknik heyet ve futbolcular, Cuma günü tam kadro çalışacak.

Hatayspor'un ligden çekilmesinden ötürü haftayı maç yapmadan geçecek olan sarı kırmızılı takım, hafta sonu bir hazırlık maçı oynamayı planlıyor.