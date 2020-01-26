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Kayserispor'da Hasan Hüseyin sakatlandı

Hes Kablo Kayserispor’un orta saha futbolcusu Hasan Hüseyin Acar sakatlar kervanına katıldı.

Hes Kablo Kayserispor'un orta saha futbolcusu Hasan Hüseyin Acar sakatlar kervanına katıldı.


Hes Kablo Kayserispor kulübünden yapılan açıklamada “Oyuncumuz Hasan Hüseyin Acar; 21.01.2020 tarihinde oynanan Fenerbahçe maçı sırasında sağ ayağına aldığı direkt darbe sonucu sağ ayak 5.parmak kemiğinde kırık meydana gelmiştir. Yaklaşık 3 haftalık tedavi süreci sonrası takımla çalışmalara başlaması öngörülmektedir” denildi.

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