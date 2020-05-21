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Kayserispor'da, hazırlıklar hız kesmiyor

Hes Kablo Kayserispor, 12 Haziran’da başlayacak olan Süper Lig çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Hes Kablo Kayserispor, 12 Haziran'da başlayacak olan Süper Lig çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.


Tüm dünyada etkisini gösteren korona virüs tedbirleri kapsamında 19 Mart'ta ertelenen Süper Lig'in açılması ile ilgili, 18 kulüp anlaşarak 12 Haziran'da maçların oynanmasına karar verdi. Ligin açılma haberi ile beraber Hes Kablo Kayserispor da hazırlıklarına tüm hızıyla devam ediyor. Teknik Direktör Robert Prosinecki gözetiminde antrenman çalışmalarını sürerken, oyuncuların idmanlardaki enerjik halleri de dikkatlerden kaçmadı.

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