Kayserispor'da hedef, Yeni Malatyaspor karşısında galibiyet

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak olan İstikbal Mobilya Kayserispor maçın hazırlıklarına başladı.

Deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak olan İstikbal Mobilya Kayserispor, bugün yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarına başladı. Teknik Direktör Hikmet Karaman yönetiminde kulüp tesislerinde futbolcular düz koşu yaptıktan sonra kondisyon çalışarak hazırlıklarına devam etti. Gazetecilere açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Karaman, kazanmak için Malatya'ya gideceklerini ifade ederek, "Bütün düşünce, hem ekonomisi hem takım planlamasıyla hedeflerin farklı olacağı bir Kayserispor olmak. Şehrimizin de aynı şeyi paylaşmasını istiyoruz. Şimdi Malatya maçı var. Çok önemli, şartlar ne olursa olsun, en iyi şekilde sahaya çıkmak zorundayız. Evkur Yeni Malatyaspor'un başarısını takdir ediyoruz, hem hocası, hem yönetimi, hem futbolcusuyla bir Anadolu takımı olarak. Bu akşam Fenerbahçe maçını izleyeceğiz. Daha sonra hafta içerisinde yapacağımız çalışmalarla başta kazanmak için gideceğiz. Her maç kazanmak için ama maç başladıktan sonra maçın gidişatına göre önlem almak zorundayız" dedi.