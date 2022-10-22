Kayserispor'da kamp kadrosu belli oldu

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor'un Kasımpaşa maçı kamp kadrosu belli oldu.

Deplasmanda yarın Kasımpaşa ile karşılaşacak olan Kayserispor'da 23 kişilik kamp kadrosu belli oldu. Yukatel Kayserispor'da maç kadrosunda Andrea Bertolacci, Nurettin Korkmaz yer almadı. 23 kişilik kamp kadrosunda şu isimler yer aldı;

Bilal Bayazıt, Cenk Gönen, Abdulkadir Taştan, Anthony Uzodimma, Lionel Carole, Dimitrios Kolovetsios, Majid Hosseini, Onur Bulut, Ramazan Civelek, Yaw Ackah, Mehmet Eray Özbek, Gustavo Campanharo, Ali Karimi, Bernard Mensah, Olivier Kemen, Carlos Mane, Emrah Başsan, Miguel Cardoso, Gökhan Sazdağı, Mame Thiam, İlhan Parlak, Mustafa Pektemek ve Mario Gavranovic.