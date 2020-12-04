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Kayserispor'da Kanga şoku

Hes Kablo Kayserispor’un forvet futbolcusu Wilfried Kanga sakatlandı.

Hes Kablo Kayserispor'un forvet futbolcusu Wilfried Kanga sakatlandı.


Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak Hes Kablo Kayserispor'da forvet futbolcusu Wilfried Kanga sakatlandı. Son oynanan Karagümrük maçında ilk 11'de sahaya çıkan ve maçın 57. dakikasına kadar görev yapan forvet futbolcusu Wilfried Kanga'nın adalesinde yırtık tespit edildi. MR'ı çekilen ve tedavisine başlanılan 22 yaşındaki santrafor, yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalacak. Kanga, yarın oynanacak Göztepe maçı kadrosundan çıkarıldı.

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