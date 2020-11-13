Kayserispor'da Kanga'nın testi pozitif

Hes Kablo Kayserispor'da Wilfried Kanga'nın PCR testi pozitif çıktı.

Süper Lig'in 9.haftasında deplasmanda Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Hes Kablo Kayserispor'da forvet futbolcusu Wilfried Kanga'nın koronavirüs testi pozitif çıktı.

Hes Kablo Kayserispor'un sezon başında kadrosuna dahil ettiği forvet futbolcusu Wilfried Kanga, salgın hastalığı Koronavirüs'ün pençesine düşen isimlerden oldu. Sarı Kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada "Kulübümüzde yapılan Koronavirus (Covid-19) taramasında bir futbolcumuz ve bir antrenörümüzde sonuç pozitif çıkmıştır. TFF ve Sağlık Bakanlığı'nın ilgili izolasyon protokolü titizlikle uygulanmakta ve tedavi süreçleri devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyururuz" denildi.

Son gerçekleştirilen PCR testi pozitif çıkan Kanga, karantinaya alındı. Siyahi futbolcu Wilfried Kanga, önümüzdeki hafta Galatasaray ile deplasmanda oynanacak olan Süper Lig müsabakasında takımındaki yerini alamayacak.

Hes Kablo Kayserispor'da daha önce Miguel Lopes, Oğuzhan Çapar, Cristian Sapunaru ve Joseph Attamah da koronavirüse yakalanmıştı.