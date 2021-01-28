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Kayserispor'da Karlo Muhar'ın lisansı çıktı

Kayserispor’un kadrosuna kattığı Hırvat futbolcu Karlo Muhar’ın lisansını çıkardı.

Kayserispor'un kadrosuna kattığı Hırvat futbolcu Karlo Muhar'ın lisansını çıkardı.


Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor, devre arası transfer döneminde kadrosuna kattığı Karlo Muhar'ın lisansını bugün çıkarttı. Geçen hafta Kayseri'ye gelerek takımla çalışmalara başlayan 25 yaşındaki Hırvat orta saha oyuncusu sezon sonuna kadar kiralık olarak sözleşme imzaladı. Ligin 22.haftasında Cumartesi günü oynanacak olan Kasımpaşa maçında kafilede yer alması bekleniyor.


Muhar Sarı-Kırmızılı takımda 73 numaralı formayı giyecek.

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