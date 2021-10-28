Kayserispor'da Kemen ve Carole affedildi

Yukatel Kayserispor'da disiplinsiz tavırlar sergileyen ve Konyaspor maçı kadrosuna alınmayan Olivier Kemen ve Lionel Carole, özür diledi ve affedildi.

Yukatel Kayserispor'un Alanyaspor maçında aldığı 6-3'lük yenilgi sonrasında takım otobüsünde disiplinsiz tavırlar sergileyen ve hem teknik heyetin hem de takım arkadaşlarının tepkisini çeken, sonrasında da Konyaspor maçı kadrosuna alınmayan Olivier Kemen ile Lionel Carole'e af çıktı. İki yabancı futbolcu da yönetimden, takım arkadaşlarından ve teknik heyetten özür diledi. Bunun üzerine iki futbolcu affedildi ve takıma dahil edildi.

Hafif sakatlığı bulunan Lionel Carole, Hopaspor ile oynanan kupa maçında riske edilmezken Olivier Kemen ise kupa maçında forma giydi ve takımın stoper mevkiinde görev yaptı.