İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kayserispor'da keyifler yerinde

Hes Kablo Kayserispor’da keyifler ve moraller yerinde.

Hes Kablo Kayserispor'da keyifler ve moraller yerinde.


12 Haziran'da yeniden başlamasına karar verilen Süper Lig için çalışmalarını sürdüren Hes Kablo Kayserispor'da forma savaşı kızışmaya başlarken futbolcuların antrenman sonrasındaki neşeli halleri de takım içerisinde birlikteliğin üst seviyede olduğunu gösteriyor.


Teknik Direktör Robert Prosinecki nezaretinde çalışmalarını sürdüren Sarı-Kırmızılı ekipte futbolcuların keyifli ve neşeli olması gözlerden kaçmadı. Antrenman sonrası Hasan Hüseyin Acar, Ziya Alkurt ve kaleci Hakan Arıkan'ın keyfi görülmeye değerdi. Ligin başlamasını sabırsızlıkla beklediklerini söyleyen Hasan Hüseyin, "Ligde 8 final maçcına çıkacağız. Maksimum puan toplayarak kümede kalacağımıza inanıyoruz. Takım arkadaşlarımızla buna inandık ve bu yönde çalışıyoruz" ifadelerinde bulundu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.