Kayserispor'da korona virüs şoku

Hes Kablo Kayserispor'da bir korona virüs vakası daha görüldü.

Süper Lig'in 12. haftasında sahasında Trabzonspor ile karşılaşacak olan Hes Kablo Kayserispor'da korona virüs vakası var. Haftalardır galibiyete hasret kalan sarı-kırmızılı takımda Nurettin Korkmaz ve Denis Alibec'in korona virüs karantinasının bittiği gün yeni bir vaka çıktı. Trabzonspor maçı öncesinde gerçekleştirilen son korona virüs testi sonuçları neticesinde bir futbolcu daha salgın hastalığına yakalandı. Korona virüs testi pozitif çıkan futbolcunun ismi kamuoyu ile paylaşılmazken yapılan açıklamada, "Kulübümüzde yapılan Koronavirüs (Covid-19) taramasında 1 futbolcumuzda sonuç pozitif çıkmıştır. Stetoskop TFF ve Sağlık Bakanlığı'nın ilgili izolasyon protokolü titizlikle uygulanmakta ve tedavi süreci devam etmektedir" denildi.