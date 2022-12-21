İhlas Haber Ajansı

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Kayserispor'da Kupa mesaisi

Kayserispor, Ziraat Türkiye Kupası 5.

Kademe maçında yarın sahasında Gençlerbirliği ile karşılaşacak.


Kayserispor, Türkiye Kupası'nda tura çıkıyor. Sarı kırmızılılar, başkent ekibi Gençlerbirliği ile Türkiye Kupası 5. tur maçında karşılaşacak. RHG Enertürk Enerji Stadı'nda oynanacak maç saat 13:00'te başlayacak. Tek maç eleminasyon sistemine göre oynanacak müsabakayı Mustafa Kürşad Filiz yönetecek.


Sarı kırmızılı ekipte bu maç öncesinde sakat veya cezalı oyuncu bulunmuyor. Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, as futbolculardan oluşan bir kadro sahaya sürecek.

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