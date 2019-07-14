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Kayserispor'da Levent kadro dışı bırakıldı

İstikbal Mobilya Kayserispor, sözleşmesi devam eden Levent Gülen’i kadro dışı bıraktı.

İstikbal Mobilya Kayserispor, sözleşmesi devam eden Levent Gülen'i kadro dışı bıraktı.


Spor Toto Süper Lig Cemil Usta sezonunda mücadele edecek olan İstikbal Mobilya Kayserispor'da Levent Gülen A takımla idmana alınmadı. Yeni sezon hazırlıklarına sürdüren Sarı-Kırmızılılarda yönetim ve teknik heyetin aldığı karar sonrası savunma oyuncusu Levent Gülen kadro dışı bırakıldı.


Kayseri'deki kamp çalışmalarına geç gelen ve Teknik heyetin yeni sezonda kadroda düşünmediği Levent Gülen, çalışmalarını takımdan ayrı bireysel antrenör eşliğinde sürdürecek.

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