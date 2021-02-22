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Kayserispor'da mağlubiyet üzüntüsü var

Hes Kablo Kayserispor Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz, Demir Grup Sivasspor maçında oynanan kötü ve alınan sonuç sonrası teknik heyetle görüşme yapacaklarını söyledi.


Hes Kablo Kayserispor'da Sivasspor yenilgisinin üzüntüsü var. Süper Lig'de 4 maç sonrasında yenilen sarı kırmızılılarda, alınan sonuç ve sergilenen futbol tepki topladı.


Rumen teknik direktör Dan Petrescu, camiadan sert eleştirilere maruz kalırken kulüp basın sözcüsü Mustafa Tokgöz, önemli bir açıklama yaptı. Bugün Teknik Direktörü Dan Petrescu ile toplantı yapacaklarını belirten Hes Kablo Kayserispor Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz, "Sahada futbol oynamak adına ben bir şey göremedim. Geçen yıldan süregelen gol girişimi ve tehlikeli atak geliştirme problemimizi bir türlü çözemedik. Oyunda heyecanlandığımız tek kısım korkmamız üzerine. Bugün hocamızla detaylı bir görüşme yapıp tüm sorunlarımızın üzerine gideceğiz" duyurusunda bulundu.

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