Kayserispor'da Mensah ve Uğur antrenmanlara başladı

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor'un takım kaptanlarından Bernard Mensah ve Uğur Demirok antrenmanlara başladı.

Süper Lig'in 10. haftasında Konyaspor'a konuk olacak Yukatel Kayserispor'da Bernard Mensah ve Uğur Demirok takıma katıldı. Sakatlığından ötürü Trabzonspor ve Alanyaspor maçlarında forma giyemeyen Mensah ile koronavirüs karantinasında bulunan Uğur Demirok takıma katıldı.

Her iki futbolcuyu da Konyaspor deplasmanında kullanmak isteyen Teknik Direktör Hikmet Karaman, "Uğur ve Mensah'ın aramıza katılması önemliydi. Bu oyuncular aramızda. İnşallah maçta da aramızda olacak" dedi.