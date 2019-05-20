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Kayserispor'da Milli sevinç

U16 Milli Takımı 26-31 Mayıs 2019 tarihleri arasında, İstanbul’da yapacağı hazırlık kampı aday kadrosu açıklandı.

U16 Milli Takımı 26-31 Mayıs 2019 tarihleri arasında, İstanbul'da yapacağı hazırlık kampı aday kadrosu açıklandı.


Açıklanan aday kadroya İstikbal Mobilya Kayserispor'un 2003 doğum kaleci Abdülkadir Taşdan ve 2004 doğumlu genç yeteneği Emre Demir davet edildi. Aday kadroya davet edilen oyuncular, 26 Mayıs 2019 Pazar günü saat 12.00'de Kavacık Limak Eurasia Luxury Hotel'de toplanacak. U16 Milli takımında ortaya koyduğu performans ile dikkat çeken Emre Demir'in yanı sıra kaleci Abdülkadir Taşdan'ın davet edilmesi Sarı-Kırmızılı camiada sevinç yaşattı.

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