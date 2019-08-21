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Kayserispor'da MKE Ankaragücü hazırlıkları sürüyor

İstikbal Mobilya Kayserispor, Süper Lig’in 2.

İstikbal Mobilya Kayserispor, Süper Lig'in 2. haftasında karşılaşacağı MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarını sürdürdü.


Süper Lig ekiplerinden İM Kayserispor, ligin 2. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Ankaragücü maçının hazırlıklarını yaptığı antrenman sürdürdü. Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Hikmet Karaman yönetiminde antrenman yapan futbolcular, düz koşunun ardından ısınma hareketleri yaptı. Kısa alanda pas çalışması ve teknik çalışma ile devam eden antrenmanda, kaptan Umut Bulut takımdan ayrı çalıştı.

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