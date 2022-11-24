Yukatel Kayserispor'da Olağanüstü Genel Kurul kararı alındı. Mevcut başkan Berna Gözbaşı veda edecek, eski yöneticilerden Ali Çamlı ise tek liste ile genel kurula katılacak.

Süper Lig takımlarından Yukatel Kayserispor'da Olağanüstü Genel Kurul kararı alındı. Mevcut Başkan Berna Gözbaşı görevi bırakacak. Eski yöneticilerden Ali Çamlı'nın başkan olması üzerinde anlaşmaya varıldı. Yukatel Kayserispor kulübünden yapılan açıklamada "Yönetim Kurulumuz Başkan ve üyelerin iştiraki ile toplanarak 10 Aralık 2022 Cumartesi günü Kadir Has Kongre Merkezi Konferans salonunda saat: 11.00'de Seçimli Olağanüstü Seçimli Genel Kurul yapılmasına, çoğunluk sağlanmadığı takdirde toplantının bir (1) hafta sonra aynı yer ve saatte çoğunluğa bakılmaksızın yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir" denildi. Olağanüstü Genel Kurul'da Mali tabloların okunması, müzakeresi, Yönetim Kurulu'nun İdari, Mali ve Hukuki yönden ibrası, Denetim Kurulu'nun İdari, Mali ve Hukuki yönden ibrası, Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi, Denetim Kurulu üyelerinin seçimi, Disiplin Kurulu üyelerinim seçimi gerçekleştirilecek.