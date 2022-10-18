Kayserispor'da Onur Bulut 2. golünü attı

Yukatel Kayserispor'un başarılı oyuncusu Onur Bulut, ligdeki 2. golünü attı.

Süper Ligin 10. haftasında Kayseri'de oynanan Galatasaray maçında sahaya on birde çıkan başarılı oyuncu Onur Bulut bu sezon ikinci golünü atmanın sevincini yaşadı. Müsabakanın 34. dakikasında sahası dışında şık bir gole imza atan Onur Bulut attığı gol sonrası büyük sevinç yaşayarak asker selamı verdi.

Bu sezon Giresunspor maçının ardından Galatasaray maçında gol kaydeden Onu Bulut gol sayısını 2'ye çıkarttı. 90 dakika sahada kalan Onur oynadığı futbol ve attığı şık golle takdir topladı.