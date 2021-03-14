Kayserispor'da Pedro Henrique'ye tepki var

Hes Kablo Kayserispor takımının Brezilyalı futbolcusu Pedro Henrique'nin kaçırdığı gol pozisyonuna tepkiler var.

Süper Lig'in 30.haftasında Kayseri'de oynanan Kayserispor-Galatasaray maçının ilk yarısında henüz skor 0-0 iken takımı adına çok önemli bir gol pozisyonunu değerlendiremeyen Pedro Henrique'ye tepkiler var. Kayserispor'un Brezilyalı futbolcusu, kaleci Muslera ile karşı karşıya iken topu kaleye göndermek yerine çalım atmayı denemesi maçı izleyenlerin tepkisini çekti.

2 haftadır kazanan takımının olası bir galibiyet daha almasına mani olacak bir hata yapan Pedro Henrique, sosyal paylaşım sitelerinde taraftarların ağır ithamlarına maruz kaldı. Brezilyalı futbolcu, gol kaçırdığı pozisyon ile ilgili olarak çok üzgün olduğunu ifade etti.