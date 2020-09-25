İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kayserispor'da Pedro sevinci

Hes Kablo Kayserispor’da Pedro Henrique’nin sakatlığı geçti.

Hes Kablo Kayserispor'da Pedro Henrique'nin sakatlığı geçti.


Hes Kablo Kayserispor'un en etkili futbolcularından birisi olan Pedro Henrique oynayabilecek duruma geldi. Sakatlığından ötürü ligin ilk 2 hafta maçında formasını giyemeyen Pedro Henrique, yarın oynanacak B.B.Erzurumspor maçında takımındaki yerini alabilecek. Hafta başından beri takımla birlikte çalışmalara başlayan ve yapılan son kontrollerde oldukça sağlıklı ve hırslı olduğu gözlenen Pedro Henrique'nin yarınki maçta ilk 11'de oynayacağı alınan bilgiler arasında.


Pedro Henrique formasına kavuşurken Harrison Manzala ile Daniel Avramovski ise sakatlığından ötürü bu haftada da oynayamayacak.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.