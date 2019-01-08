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Kayserispor'da Rajko Rotman'ın sözleşmesi feshedildi

Kayserispor’un orta saha oyuncusu Rajko Rotman sözleşmesi feshedildi.

Kayserispor'un orta saha oyuncusu Rajko Rotman sözleşmesi feshedildi.


Kayserispor'un Slovenyalı orta saha oyuncusu Rajko Rotman ile sözleşmesini feshetti. Kayserispor Kulübü Başkanı Erol Bedir, "Rotman'ın sözleşmesinde belli bir bedeli vardı serbest kalabilmesi için onu yatırdı. Sözleşmesini feshettik. Karakterli ve iyi bir oyuncuydu. Kayserispor'dan ayrıldı futbol hayatında başarılar diliyoruz" ded.


Rajko Rotma'ın ismi Süper Lig ekiplerinden Akhisarspor ile anılıyor.

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