İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Kayserispor'da sağlık kontrolleri devam ediyor

Süper Lig’de mücadele edecek olan Yukatel Kayserispor futbolcularının sağlık kontrolleri sürüyor.

Süper Lig'de mücadele edecek olan Yukatel Kayserispor futbolcularının sağlık kontrolleri sürüyor.


2022-2023 sezonunda Süper Lig'de mücadele edecek Kayserispor'da futbolcular sağlık kontrolleri devam ediyor. Aralarında Andrea Bertolacci, Olivier Kemen, Ali Karimi, Gustavo Campanharo, Lionel Carole'nin bulunduğu sarı kırmızılı futbolcular, kulak-burun-boğaz, ortopedi, genel cerrahi, dahiliye ve göz muayenelerinden geçti.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.