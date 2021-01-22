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Kayserispor'da sakatların son durumu

Hes Kablo Kayserispor Kulübü yazılı bir açıklama yaparak sakat futbolcular hakkında bilgilendirme yaptı.


Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Başakşehir maçında sağ kasık yaralanması olan oyuncumuz Denis Alibec'in yapılan tetkiklerinde tama yakın tendon yaralanması (adductor longus) ve orta derecede kas (adductor brevis) yaralanması tespit edilmiştir. Yaklaşık olarak 6 hafta sonra takım ile çalışmalara başlayabileceği öngörülmektedir. Daha önce tama yakın rectus femoris tendon yaralanması olan ve rehabilitasyonuna devam edilen Silviu Lung'un haftaya kaleci spesifik antrenmanlara başlaması öngörülmektedir. Beşiktaş maçı sırasında arka adalesinde (biceps femoris) orta derecede yaralanma tespit edilen Miguel Lopes'in 1 hafta sonra takım idmanlarına katılması öngörülmektedir" denildi.

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