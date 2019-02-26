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Kayserispor'da sakatlık raporu

İstikbal Mobilya Kayserispor’da Hasan Hüseyin Acar hastalandı.

İstikbal Mobilya Kayserispor'da Hasan Hüseyin Acar hastalandı.


Spor Toto Süper Lig'de oynadığı son 9 maçta 5 galibiyet 4 beraberlik alan İstikbal Mobilya Kayserispor, Cumartesi günü oynayacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarına başladı. Konya deplasmanından tek golle galip dönen sarı kırmızılı takımda Hasan Hüseyin Acar, grip olduğu için haftanın ilk çalışmasına katılmadı. Medikal tedavi uygulanan ve yürüyüş yapan Hasan Hüseyin Acar'ın Beşiktaş maçına yetişeceği öğrenildi. Diğer yandan Konyaspor maçı başlamasına kısa bir süre kala sakatlanarak kadrodan çıkarılan Jean Armel Kana Biyik'in arka adalede hafif zorlama olduğu, tedavisine başlandığı ve maç gününe kadar iyileşeceği bilgisine ulaşıldı. Ayak bileği darbe alan ve ödem oluşan Cristian Sapunaru da, ilk idmanda yürüyüş yaptı. Rumen futbolcu, Beşiktaş maçında takımındaki yerini alabilecek.


Kadro dışı bırakılan Oğuzhan Berber, ameliyat olan Bilal Başacıkoğlu ile Sakıb Aytaç halen takımdaki yerini alabilmiş değil.

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