Kayserispor'da Samet Aybaba ile yollar ayrıldı

Süper Lig'de kötü günler geçiren Kayserispor'da 17 gün önce sözleşme imzalanan Teknik Direktör Samet Aybaba, görevinden ayrıldı. Kayseri'nin ve Kayserispor'un kendinde özel bir yeri olduğunu söyleyerek teknik direktörlük koltuğuna oturan Aybaba, takımın başında sadece 2 maça çıktı.

Kayserispor Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Samet hoca ile yeni bir sayfa açarak başarıya endekslenmiştik. Ancak gelinen noktada bugün itibariyle Samet Aybaba ile yollarımızı ayırdık. Takımı kimin antre edeceğine ve kimin maça çıkaracağına karar verdikten sonra tamamen sahamızda oynayacağımız Fenerbahçe maçına odaklanacağız" dedi.

Kasımpaşa ve Yeni Malatyaspor maçlarında sarı-kırmızılıların başında olan Samet Aybaba, dün gece Malatya'dan Kayseri'de geldikten sonra istifa dilekçesini yazarak şehirden ayrılmıştı.