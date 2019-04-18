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Kayserispor'da Şamil şoku

İstikbal Mobilya Kayserispor’da MKE Ankaragücü maçında sakatlanan Şamil Çinaz, Galatasaray’a karşı forma giyemeyecek.

İstikbal Mobilya Kayserispor'da MKE Ankaragücü maçında sakatlanan Şamil Çinaz, Galatasaray'a karşı forma giyemeyecek.


Spor Toto Süper Lig ekiplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor'da Şamil Çinaz şoku yaşanıyor. Ligin 28.haftasında Kayseri'de oynanan MKE Ankaragücü maçının ikinci yarısında sağ bacak kasık bölgesinden sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Şamil Çinaz, Galatasaray maçında forma giyemeyecek.


Önümüzdeki hafta Kayseri'de oynanacak Alanyaspor maçında da oynamasına zor gözle bakılan Şamil'in tedavisine başlanıldı.

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