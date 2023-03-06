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Kayserispor'da seri sonu

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor, sahasında oynadığı Fenerbahçe müsabakasını yenik tamamladı.

Sarı kırmızılılar, ligde 3 maç sonra yenilgi yüzü gördü.



Süper Lig'in 24. haftasında sahasında Fenerbahçe ile karşılaşan Kayserispor 2-0 geriye düştüğü karşılaşmanın uzatma dakikalarında attığı golle rakibini 2-1 mağlup oldu. Bu sezon ligdeki 10'uncu mağlubiyetini alan Yukatel Kayserispor iç sahada ise 5'inci mağlubiyetini aldı. Sarı kırmızılılar aldığı bu mağlubiyet ile ligde 3 maç sonra kaybederken haftayı 35 puanda tamamladı. Kayserispor, ligin 25.haftasında 11 Mart'ta deplasmanda Fraport-Tav Antalyaspor'a konuk olacak. Yukatel Kayserispor bu sezon kaybettiği maçlar şu şekilde;


1.Hafta Beşiktaş 1-0 Kayserispor


3.Hafta Başakşehir 2-0 Kayserispor


5.Hafta Fenerbahçe 2-0 Kayserispor


8.Hafta Kayserispor 1-2 Trabzonspor


14.Hafta Kayserispor 1-2 Konyaspor


15.Hafta Alanyaspor 3-1 Kayserispor


16.Hafta Kayserispor 2-4 Karagümrük


17.Hafta Ankaragücü 2-1 Kayserispor


19.Hafta Kayserispor 0-2 Beşiktaş


24.Hafta Kayserispor 1-2 Fenerbahçe

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