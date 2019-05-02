İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Kayserispor'da sevindiren haber

İstikbal Mobilya Kayserispor’da sakatlıkları bulunan Sakıb Aytaç, Şamil Çinaz ile Bernard Mensah’tan olumlu haber geldi.

İstikbal Mobilya Kayserispor'da sakatlıkları bulunan Sakıb Aytaç, Şamil Çinaz ile Bernard Mensah'tan olumlu haber geldi.


Spor Toto Süper Lig'in son 4 haftasına 37 puanla giren İstikbal Mobilya Kayserispor, kadro derinliğini yeniden kazanıyor. Son haftalarda sakat ve cezalı oyunculardan ötürü sıkıntı yaşayan Sarı Kırmızılı takımda, kırmızı kart cezası biten Tiago Lopes, sakatlığı geçen Sakıb Aytaç, Şamil Çinaz ve ameliyat olan Mensah'ın idmanlara başlaması yüzleri güldürdü.


İstikbal Mobilya Kayserispor teknik direktörü Hikmet Karaman, Şamil'in takımla birlikte çalışmaya başladığını ifade ederek, Trabzonspor maçına yetiştirilmeye çalışıldığını söyledi. Mensah'ın henüz düz koşu yaptığını dile getiren Karaman, "Sakıb Aytaç aramıza katıldı. Ancak uzun süre oynamadığı için maç eksiği var. Şamil'in duruma bakacağız. Trabzonspor maçına yetiştirmek istiyoruz. Mensah'tan ise son 1-2 haftada yararlanma ihtimalimiz var" dedi.


Sarı Kırmızılı takımda, Umut Bulut'un sakatlığı devam ediyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.