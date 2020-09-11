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Kayserispor'da sırt numaraları belli oldu

Hes Kablo Kayserispor takımında futbolcuların giyeceği forma numaraları belli oldu.


Süper Lig'de başarılı bir dönem geçirmek için çalışmalarını sürdüren ve ilk haftada sahasında Kasımpaşa ile karşılaşacak olan Hes Kablo Kayserispor'da futbolcuların forma sırt numaraları belli oldu.


Hes Kablo Kayserispor kulübünden alınan bilgilere göre, mevcut kadroda bulunan futbolcuların giyeceği formaların sırt numaraları şu şekilde:


1- İsmail Çipe


3- Joseph Attamah


4- Dimitrios Kolovetsios


5- Oğuzhan Çapar


7- Harrison Manzala


8- Hasan Hüseyin Acar


10- Pedro Henrique


11- Muğdat Çelik


12- Abdulkadir Taşdan


13- Miguel Lopes


14- Emre Demir


16- Doğan Alemdar


17- Nurettin Korkmaz


18- Zoran Kvrizc


19- Ömer Uzun


20- Adem Doğan


22- Cristian Sapunaru


25- Aaron Lennon


26- İlhan Depe


32- Yasir Subaşı


33- Silviu Lung


88- Gustavo Campanharo


89- Yaw Achak


92- Mario Situm


96- Daniel Avromovski

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